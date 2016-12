ARTE 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Dreiviertelmond D 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Taxifahrer Hartmut ist ein alter Grantler. Da ist es wenig zuträglich, als eines Tages die sechsjährige Hayat (Mercan-Fatima Türköglu), die kein Wort Deutsch spricht, allein in seinem Taxi auftaucht und sich an seine Fersen heftet. Notgedrungen nimmt Hartmut die Kleine bei sich auf. – Herzerwärmend In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elmar Wepper (Hartmut Mackowiak) Mercan Türkoglu (Hayat) Ivan Anderson (Gülen) Katja Rupé (Christa Mackowiak) Marie Leuenberger (Verena Mackowiak) Özay Fecht (Großmutter Nezahat) Siegfried Terpoorten (Thorsten Seiler) Originaltitel: Dreiviertelmond Regie: Christian Zübert Drehbuch: Christian Zübert Kamera: Jana Marsik Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6