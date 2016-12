ARTE 19:30 bis 20:15 Dokumentation Zugvögel Kundschafter in fremden Welten D 2016 2016-12-29 17:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Zugvögel" begleitet Jungstorch Borni auf seiner ersten langen Reise nach Afrika. Allein lange vor seinen Eltern zieht Borni mit seinen drei Geschwistern Richtung Süden; eine gefährliche Reise mit zahlreichen mörderischen Etappen. Der Flug mit Tausenden anderer Störche über die Straße von Gibraltar wird dabei erstmals mit einer gyrostabilisierten Helikopter-Kamera begleitet. Vor 150 Jahren haben Vogelkundler anhand von Pfeilspitzen, mit denen Störche aus Afrika nach Europa zurückkehrten, analysiert, wo sie den Winter verbracht hatten. Inzwischen zeichnen möglichst kleine, leichte Hightech-Sender jede Flugbewegung eines Vogels als GPS-Koordinaten auf und melden dazu Flughöhe und -geschwindigkeit, Luftwiderstand und Energieverbrauch. Künftig sollen diese Sender live per Satellit auszulesen sein von der Sahara bis nach Sibirien. Für Martin Wikelski, Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell, beginnt damit eine neue Ära. "Über das Flugverhalten der Vögel können wir dann herausfinden, wie die Welt sich an diesem Fleck gerade verändert." Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Mit Graugansküken, die sich wie man seit Konrad Lorenz weiß leicht auf Menschen prägen lassen, wird gerade die erste Sender-Generation in mühevoller Kleinarbeit kalibriert. Denn nur wenn die Sender präzise und konstant messen, wird man in Zukunft Erstaunliches per Vogelzug erfassen und vorhersagen können von lokalen Windverhältnissen bis zu Unwettern, drohenden Erdbeben oder Riesenheuschrecken-Plagen. Denn wenn Vögel ihre Flugroute ändern, hat das immer einen Grund. Mauersegler etwa können Unwetter erspüren, die noch 600 Kilometer entfernt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zugvögel Regie: Freddie Röckenhaus, Petra Höfer