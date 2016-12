ARTE 07:45 bis 08:30 Reportage Zu Gast in den adligen Landvillen der Toskana Wiedersehen mit Florenz D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lorenzo de Medici, von Beruf Schriftsteller, kehrt zurück in das Land seiner Vorfahren: die Toskana. De Medici sucht die adeligen Familien auf ihren Landsitzen in der Toskana auf. Diese Familien haben bereits zu Zeiten der Medici existiert und gewähren ihm Zugang zu ihren prachtvollen Landvillen. Die Reise des Schriftstellers ist auch eine Wiederentdeckung des Landes seiner Vorfahren die Reise eines verlorenen Sohnes, der heimkehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lorenzo de Medici Originaltitel: Zu Gast in den adligen Landvillen der Toskana Regie: Michael Trabitzsch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 389 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 149 Min.