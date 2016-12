National Geographic People 13:45 bis 14:05 Dokumentation Tessa & Scott: Ein Leben auf dem Eis Ein starker Start CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Nizza haben Tessa Virtue und Scott Moir im Jahr 2012 den Titel im Eistanz geholt. Die ganze Welt hat sie gefeiert. Doch nun beginnt die neue Saison. Zwar sind die beiden Ausnahmeathleten seit vielen Jahren aufeinander eingespielt, doch die ersten neuen Trainingseinheiten funktionieren nicht so optimal wie erwartet. Der Tanzstar und Choreograph Jean Marc Genereux wird hinzugeholt, um die Tanz-Skills des Paars künstlerisch ein bisschen aufzufrischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tessa & Scott