Disney Cinemagic 04:55 bis 06:25 Komödie Partygirls auf Mission USA 2006 Stereo Dolby 16:9 HDTV Um zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, werden die beiden verwöhnten Schwestern Taylor und Courtney zur Arbeit in der Fabrik ihres Vaters verdonnert. Als während einer Geschäftsreise des Vaters die gesamten Firmengelder verschwinden, drohen die Angestellten mit Streik, weil sie kein Gehalt erhalten und das Unternehmen bankrott zu gehen. Nun ist es an Taylor und Courtney, die Firma und ihre Familie zu retten. Eine ganze Menge Verantwortung... Schauspieler: Alyson Michalka (Taylor Callum) AJ Michalka (Courtney Callum) Jack Coleman (Reed Callum) Michael Trevino (Jackson Meade) Sheila McCarthy (Fran Walker) Christian Serratos (Heather Perez) Ron Gabriel (Melvin Melville) Originaltitel: Cow Belles Regie: Francine McDougall Drehbuch: Stu Krieger, Matt Dearborn Kamera: Tony Westman Musik: Kenneth Burgomaster