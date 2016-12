Disney XD 07:50 bis 08:00 Trickserie Phineas und Ferb Kornkreise USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace beschließt, sich einen Tag frei zu nehmen und die Jungs nicht auffliegen zu lassen. In der Zwischenzeit fliegen die Jungs in einer Untertasse durch Danville, um das Rätsel um die Kornkreise zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff Swampy Marsh

