National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Aloha Flug 243 - Notlandung auf Hawaii CDN 2005 Stereo 16:9 HDTV 28. April 1988: Um 13.25 Uhr startet eine Boeing 737 der Aloha Airlines von Hilo zu einem Flug nach Honolulu. Plötzlich löst sich in 8.000 Metern Höhe kurz hinter der ersten Tür ein Drittel des Kabinendachs. Sofort reißt der Sog eine Flugbegleiterin aus der Maschine. An Bord herrscht blankes Entsetzen. Doch die Piloten behalten einen kühlen Kopf und leiten den Sinkflug ein... Schauspieler: Jonathan Aris (Narrator) Robin Schisler (Mimi Tompkins - Co-Pilot) Greg Ellwand (Bob Schornstheimer - Captain) Alina Lee (CB Lansing - Chief Flight Attendant) Marie V. Cruz (Michelle Honda) Allison Lynn (Patricia Aubrey) David Eng (Howard Kitaoka) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Andy Webb Drehbuch: Andy Webb Musik: Simon Cloquet, Anthony Rozankovic