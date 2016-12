National Geographic 10:50 bis 11:20 Dokumentation Vergessene Schätze New Yorks Freimaurerloge USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Was als Trip durch die Tiefen eines etwas unheimlichen Freimaurer-Altersruhesitzes beginnt, wird bald zu einer Reise in ein Paradies für Hot-Rod-Fans. Nachdem das Team beim Durchforsten eines ehemaligen Altersruhesitzes für Freimaurer in Tappan, New York, nichts Verwertbares findet, nimmt es sich in der Nähe von Newton, Connecticut, zwei Scheunen vor die zum Abriss freigegeben sind. Jay ist hin und weg vom Innenleben der Gebäude: Sie sind voll mit historischen automobilen Schätzen, wie einem Traktor, einem Chrysler Saratoga und Porzellanschildern. Jetzt muss Jay nur noch die Besitzer davon überzeugen, dass er den Scheunenfund erfolgreich restaurieren und weiterverkaufen wird, allerdings nur, wenn sie sich auf einen fairen Preis einigen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned