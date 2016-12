TNT Comedy 01:45 bis 02:10 Comedyserie Parks and Recreation Bürgerin Knope USA 2011 16:9 Merken Leslie (Amy Poehler) leidet darunter, dass sie zwangsbeurlaubt ist. Als sie sich Ben anvertraut, rät er ihr sich zu wehren. Daraufhin gründet sie eine Gruppe, in der Bürger Beschwerden über Freizeitzentren äußern können. Als Leslie erfährt, dass ihre Umfragewerte wegen ihres Verhältnisses gleich null sind, ist sie entsetzt. Doch ihre Kollegen lassen sie nicht im Stich und engagieren sich als Wahlkampfhelfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: David King, Greg Daniels, Michael Schur Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6

