TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Hopp, auf den Tisch USA 2010 16:9 Merken Charlie ist wieder ganz der Alte als er zufällig die beste Freundin seiner Ex-Verlobten Chelsea trifft, landen die beiden in seinem Bett. Ausgerechnet in dem Moment ruft Chelsea aus Mexiko an. Sie gesteht Charlie, dass es mit Brad nicht so gut läuft wie erwartet und sie Sehnsucht nach ihm hat. Alan hat unterdessen mal wieder Geldsorgen - er kann sich kaum den Friseur für Jake leisten. Da kommt es nur gelegen, dass eine neue Patientin von seinen Nackenmassagen so angetan ist, dass sie Alan sogar zu sich nach Hause bestellt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Tricia Helfer (Gail) Frances Fisher (Priscilla Honeycutt) Amy Hill (Mrs. Wiggins) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6