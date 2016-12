TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Verzockt USA 2016 16:9 Merken Max und Caroline erfahren, dass Han ganz schön in der Klemme steckt. Er hat beim Wetten jede Menge Geld verloren, das er nun einer Gang schuldet. Da er keine Reserven mehr hat, kann er die Summe nicht zurückzahlen. Kurzerhand beschließen die beiden, ihm zu helfen und im Gegenzug für eine Beteiligung am Diner Hans Schulden in Höhe von 30.000 Dollar zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ed Quinn (Randy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michelle Nader, Liz Astrof Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12