Die rebellische Duras-Familie, die die Macht im Reich der Klingonen übernehmen will, wird heimlich von den Romulanern unterstützt. Picard will die Intrige aufdecken. Doch seine Gegner durchschauen den Plan. Picard gelingt es nicht, die Schiffe der Romulaner zu enttarnen. Data, der das Kommando auf einem anderen Sternenflottenschiff übernommen hat, muss tief in die Trickkiste greifen.