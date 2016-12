Syfy 01:45 bis 02:30 SciFi-Serie Defiance Mord am Hochzeitstag USA 2013 Stereo 16:9 Merken Ganz Defiance ist schockiert, als die Leiche des bekannten Geschäftsmanns Hunter Bell, der vor beinahe sechs Jahren verschwand, im NeedWant gefunden wird. Nolan (Grant Bowler) und Tommy (Dewshane Williams) leiten die Ermittlungen, die einige Geheimnisse der Bewohner von Defiance lüften. Das sorgt am Vorabend von Alaks (Jesse Rath) und Chrisities (Nicole Munoz) Hochzeit für Unruhe in der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Chief Lawkeeper Joshua Nolan) Julie Benz (Mayor Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Mia Kirshner (Kenya Rosewater) Originaltitel: Defiance Regie: Todd Slavkin Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy, Michael Taylor, Todd Slavkin, Darren Swimmer, Clark Perry Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

