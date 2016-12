Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Indiskretion USA 1995 Stereo 16:9 Merken Ein Schmuggler berichtet Kira (Penny Johnson) von dem Fund eines Stück Metalls, das zu dem vor Jahren verschwundenen Raumschiff Ravinok gehören könnte. Das cardassianische Schiff hatte bajoranische Gefangene an Bord. Unter ihnen befand sich auch eine enge Freundin von Kira. Sie macht sich augenblicklich an die Ermittlungen. Ganz zu ihrem Unmut, bekommt sie einen cardassianischen Repräsentanten zur Seite gestellt: ihren Erzfeind Dukat (Marc Alaimo). An Bord des Schiffes befand sich seine uneheliche Tochter mit einer bajoranischen Frau. Um seine Ehre zu schützen, plant er, das Mädchen zu töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Nana Visitor (Major Kira) Marc Alaimo (Dukat) Roy Brocksmith (Razka) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: LeVar Burton, Rene Auberjonois Drehbuch: Nicholas Corea Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 6