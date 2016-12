Syfy 13:35 bis 14:25 Mysteryserie Under the Dome Tod und Teufel USA 2013 Stereo 16:9 Merken Nachdem Junior (Alexander Koch) sich von Joe (Colin Ford), Norrie (Mackenzie Lintz) und Angie (Brittany Robertson) abgesetzt hat, verschlechtert sich das Wetter. Derweil sieht Maxine (Natalie Zea) bei Barbie (Mike Vogel) ihre Felle davonschwimmen. Sie schießt auf dessen Verbündete Julia (Rachelle LeFevre) und verletzt sie lebensgefährlich. Unterdessen hat es Big Jim (Dean Norris) geschafft, Linda (Natalie Martinez) von seiner Unschuld und von Barbies Schuld zu überzeugen. Schon bald ist die ganze Stadt hinter Barbie her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Sheriff Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Brandon Griffin Drehbuch: Scott Gold, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16