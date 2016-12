Syfy 10:20 bis 11:10 Fantasyserie Lost Girl Wo ein Wille ist, ist auch eine Fae CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Bo (Anna Silk) will weder ein Fae der Finsternis, noch ein Dämon des Lichts sein. Sie erhält Besuch eines Irrlichtwesens namens Will (Richard McMillan), der ihr einen Deal vorschlägt. Gegen Informationen über ihre wahren Eltern soll sie ihm bei der Wiederbeschaffung gestohlener Edelsteine helfen. Aus Neugier stimmt Bo zu und macht sich gemeinsam mit Kenzi (Ksenia Solo) auf die Suche nach dem Dieb. Dabei werden die beiden von dem Werwolf Dyson (Kris Holden-Ried) unterstützt, der sich als Polizist getarnt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) K.C. Collins (Hale) Zoie Palmer (Lauren) Richard Howland (Trick) Richard McMillan (Will-o'-the-Wisp) Originaltitel: Lost Girl Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Peter Mohan Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16