FOX 13:45 bis 14:30 Serien The Listener - Hellhörig Schuss nach hinten CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der geniale Schwerkriminelle Magnus Elphrenson entkommt aus dem Gefängnis und hinterlässt Michelle eine Nachricht: Er ist auf Rache aus! Doch an wem ich Elphrenson rächen will, ist den Ermittlern ein Rätsel, und auch Toby tut sich schwer, die Gedanken des Gesuchten zu erspüren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Arnold Pinnock (George Ryder) Rainbow Francks (Dev Clark) Peter Stebbings (Alvin Klein) Tara Spencer-Nairn (Nurse Sandy) Originaltitel: The Listener Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Michael Amo, Sam Egan, James Hurst Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third