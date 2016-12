Kinowelt 04:20 bis 05:55 Drama The Joneses - Verraten und verkauft USA 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als die Familie Joneses in eine wohlhabende Vorstadt zieht, scheinen sie wie die perfekte Familie. Vater Steve, seine Frau Kate und die Teenager Mick und Jenn sehen fabelhaft aus, sind selbstsicher und ihr Haus platzt fast aus allen Näten vor lauter Desinger-Möbeln und Luxusgütern. Die Familie, die alles zu haben scheint, weckt nicht wenig Neid bei den Nachbarn. Doch Neid ist genau das, was die Joneses provozieren wollen. Denn in Wahrheit sind sie gar keine Familie, sondern Mitarbeiter einer Firma namens LifeImage, die Vorzeigefamilien als neue Marketingmethode in vermögende Nachbarschaften einschleust und dort ihre Produkte auf den Markt bringen lässt. Doch langsam beginnt die makellose Fassade zu bröckeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Steve Jones) Demi Moore (Kate Jones) Amber Heard (Jenn Jones) Ben Hollingsworth (Mick Jones) Gary Cole (Larry Symonds) Glenne Headly (Summer Symonds) Lauren Hutton (KC) Originaltitel: The Joneses Regie: Derrick Borte Drehbuch: Derrick Borte Kamera: Yaron Orbach Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 12