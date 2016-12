Kinowelt 01:10 bis 02:40 Horrorfilm The Living and the Dead KRO, BIH 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1943: Eine Gruppe kroatischer Soldaten will einen strategisch wichtigen Punkt im Westen Bosniens mit dem Ziel einnehmen, eine Gruppierung von kommunistischen Widerstandskämpfern zu zerschlagen. Auf dem Weg dorthin kommen sie mit einem übernatürlichen Phänomen in Berührung und werden von den Feinden in einen Hinterhalt gelockt. Ein sterbender Soldat übergibt seinem Kameraden Martin ein silbernes Zigarettenetui. Diese Handlung verbindet die Geschichte mit Martins Enkel Tomo, der 1993 als Soldat in Bosnien mit seinen kroatischen Kameraden auf genau den gleichen Pfaden marschiert wie ihre Väter und Großväter einst im Zweiten Weltkrieg. Es ist das gleiche sinnlose Blutvergießen und ein hoffnungsloses Warten auf den Tod. Regisseur Kristijan Milic liefert in seinem Erstlingswerk einen beeindruckenden und schockierenden Film über den Krieg ab, der auf insgesamt neun verschiedenen Filmfestivals mit Preisen ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Sovagovic (Tomo / Martin) Velibor Topic (Vijali) Slaven Knezovic (Coro) Marinko Prga (Mali) Borko Peric (Robe) Miro Barnjak (Ivo) Izudin Bajrovic (Stojan) Originaltitel: ?ivi i mrtvi Regie: Kristijan Milic Drehbuch: Josip Mlakic, Ivan Pavlicic Kamera: Dragan Markovic, Mirko Pivcevic Musik: Andrija Milic Altersempfehlung: ab 16