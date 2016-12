Kinowelt 23:20 bis 01:10 Drama The Minus Man USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Vann Siegert ist ein unauffälliger, freundlicher Mann, der die Bewohner eines kleinen Küstendorfes mit seinem Charme schon kurz nach seiner Ankunft dort in den Bann zieht. Schnell findet er Freunde und Arbeit, doch er verbirgt ein dunkles Geheimnis. Immer mehr Menschen des Ortes verschwinden auf mysteriöse Weise und die Blutspur führt zu Vann... Vielschichtiger Thriller mit Owen Wilson und Janeane Garofalo. Der Drehbuchautor von "Blade Runner", Hampton Fancher, gibt sein Regiedebüt nach einer Romanvorlage von Lew McCrary mit Country-Legende Dwight Yoakam und Rockröhre Sheryl Crow, ausgezeichnet mit dem Jury Preis beim Montreal World Film Festival 1999. "Ein subtil entwickelter Film ohne Gewaltszenen, der sich nicht für das filmische Genre, sondern für das Wesen seiner Hauptperson interessiert und durch dessen erschreckende Normalität den Blick in Abgründe ermöglicht." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (Vann Siegert) Janeane Garofalo (Ferrin) Brian Cox (Doug Durwin) Mercedes Ruehl (Jane Durwin) Sheryl Crow (Laurie "Casper" Bloom) Dennis Haysbert (Detective Graves) Dwight Yoakam (Detective Blair) Originaltitel: The Minus Man Regie: Hampton Fancher Drehbuch: Hampton Fancher Kamera: Bobby Bukowski Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12