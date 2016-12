Kinowelt 13:40 bis 15:15 Komödie Praxis Dr. Hasenbein D 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken In "Praxis Dr. Hasenbein" ist Helge Schneider endlich Arzt und gut gekleidet. Er hat auch einen Sohn, der immer mit seinem Ball auf der anderen Straßenseite der Ministadt spielt. Tante Uschi kümmert sich um die Kleinen im Waisenhaus und der Käsemann holt Käse mit dem Bollerwagen. Der Arzt wohnt in einem netten Dorf, wo zum Glück jeder mal krank wird. Doch dann kommt der Krieg und alles ändert sich. Helge Schneider hat sich mit diesem Epos einen Wunsch erfüllt: Einen Film gänzlich in eigener Regie zu drehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helge Schneider (Dr. Angelika Hasenbein) Peter Berling (Peterchen) Andreas Kunze (Tante Uschi) Horst Mendroch (Zeitungsmann) Bernhard Sondermann (Kalfaktor) Werner Abrolat (Käsemann) Carina Berns (Annegreth) Originaltitel: Praxis Dr. Hasenbein Regie: Helge Schneider Drehbuch: Helge Schneider Kamera: Serge Roman Musik: Helge Schneider