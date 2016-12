History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Rechtzeitig USA 2015 Stereo 16:9 Merken Marty bewegt sich bei der letzten Etappe seines Heimflugs nach Two Rivers, Alaska, auf dünnem Eis. In Montana unternimmt Tom einen letzten Versuch, die harte Saison ohne Verlust abzuschließen und Rich bemüht sich, ein vermisstes Kalb zu finden, bevor es zu spät ist. In North Carolina läuft der Countdown für Eustace, Geld mit seiner winterlichen Holzfällerarbeit zu machen und in New Mexico treibt Kyle eine Rinderherde durch den rauen Cimarron, um das Vermächtnis seiner Familie zu sichern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12