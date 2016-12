History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Überlebenskunst USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Der Kampf wird schmutzig, als die Straßen den Fahrern unter den Rädern wegschmelzen. Art muss kämpfen, um seinen Laster auf einer schmelzenden Eiskreuzung nicht untergehen zu lassen, während sein "Polar"-Kollege Alex sich einen schlammbedeckten Berg hinaufquält. Lisa und Darrell kämpfen auf einer Strecke gegen die Schneeschmelze. Steckenbleiben könnte das endgültige Aus für ihre Firma bedeuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Narrator) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker) Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Drehbuch: Alex McIntosh, Cameron Rothery, Samara Truster Musik: Andrew Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12