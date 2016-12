History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Lustige Weihnacht USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Harrisons kommen in Festtagsstimmung, als sie an einem Weihnachtskarten-Wettbewerb teilnehmen, bei dem ein gigantischer Preis zu gewinnen ist. Dann wird eine seltene Puppe in den Laden gebracht. Später sehen sich Corey und Chumlee eine Modelleisenbahn aus den 1920er-Jahren an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12