History 16:30 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Ford gefunden USA 2014 Stereo 16:9 In Pennsylvania gehen die Jungs einem Hinweis auf ein seltenes 1936er Ford Coupé nach, das ein Vermögen wert sein könnte. Vor rund 50 Jahren hat Jeffs inzwischen verstorbener Vater das Auto in seine Garage gestellt, wo es im Laufe der Zeit unter Bergen von Sammlerstücken, Krimskrams und Schmutz begraben wurde. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei der Wagen gut in Schuss, aber genau wird man das erst nach den Aufräumarbeiten beurteilen können. Außerdem statten die Jungs Jack einen Besuch ab, der von seinem Vater eine riesige Sammlung geerbt hat, und hofft, so viel wie möglich davon loszuwerden. Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12