History 07:10 bis 08:00 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Doppeldeutig CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Rick, Marty und ihre Partner wollen per Bohrung eine Probe aus der Schatzkammer entnehmen. Rick begrüßt einen Forscher auf der Insel, dessen Theorie helfen könnte, die Flutfallen im "Money Pit" zu blockieren. Allerdings benötigen sie dazu eine Steinplatte mit Gravierungen, die 1804 im "Money Pit" gefunden wurde und seit 1919 verschwunden ist. Rick und Daniel entdecken unterdessen im Sumpf eine interessante Konstruktion. Alex erzählt, dass er von einer Autorin kontaktiert wurde, die auch der Meinung ist, dass die Tempelritter hinter dem Geheimnis von Oak Island stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12

