sixx 15:30 bis 16:30 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Duell der Pfauen USA 2011 16:9 HDTV Debbies Bräutigam ist ganze 15 Jahre jünger als sie. Die selbsternannte Sugar Mama feiert ihre Hochzeit auf den grünen Wiesen eines Golfplatzes und setzt bei der Deko auf Pfauenfedern. Auch Bianca setzt Akzente mit den schönen Federn des schönen Vogels. Während Vivians Gäste auf der Party Bekanntschaft mit einem Affen machen, staunen alle über Kims Hochzeitskleid, auf dem ein roter Zug aufgemalt ist. Passend dazu - die Schuhe in rot! Originaltitel: Four Weddings