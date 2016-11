sixx 14:35 bis 15:30 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Zeremonie im Zirkus USA 2011 16:9 HDTV Merken Carrie und ihr Liebster bekommen ihren Segen von dem Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, während Becky ihren Garten für die Hochzeitsfeier in einen Zirkus von anno dazumal verwandelt. Evelyn lädt zur Party auf der Sternwarte und Tanayas Gäste nehmen bei Hunger die Dienstleistung eines Food Trucks entgegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four Weddings