sixx 15:30 bis 16:30 Dokusoap Die perfekte Hochzeit! - USA Das Lasso der Liebe USA 2011 16:9 HDTV Braut Araceli hat sich einen romantischen Garten für ihre Hochzeitsfeier ausgesucht, während Kale sich in eine futuristisch angehauchte Location eingemietet hat. Christa setzt bei ihrer Deko auf Schwarz-Weiß-Kontraste und Jennifers Gäste cruisen um den Hafen von San Francisco. Originaltitel: Four Weddings