ORF 1 23:55 bis 01:35 Actionfilm Terminator 3 - Rebellion der Maschinen USA, D, GB 2003 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Seit John Connor die Apokalypse abgewendet hat ist einige Zeit vergangen. Seitdem reist er von Ort zu Ort, hat kein Handy, Kreditkarte oder irgendetwas anderes, das auf seine Existenz und seinen Aufenthaltsort hinweist. So hinterlässt er keine Spur, die Skynet verfolgen könnte. Dennoch leidet er unter Albträumen und Visionen, die den Untergang der Menschheit prophezeien. Und seine Sorgen sind nicht unbegründet: Via Zeittunnel wird die Terminatrix, ein hochentwickeltes Anti-Terminatormodell, in die Gegenwart geschickt - mit dem Auftrag, alle Offiziere des zukünftigen Widerstands zu eliminieren. Kurze Zeit später trifft durch den Zeittunnel ein Terminator ein. Seine Mission: John Connor und Kate Brewster schützen. Doch welche Rolle spielt Johns Bekannte Kate für die Zukunft? Und wird es den beiden gelingen, den Tag des Jüngsten Gerichts abermals zu verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Terminator "T-800") Nick Stahl (John Connor) Claire Danes (Kate Brewster) Kristanna Loken (Terminatrix "T-X") David Andrews (Robert Brewster) Brian Sites (Bill Anderson) Chris Hardwick (Ingenieur) Originaltitel: Terminator 3: Rise of the Machines Regie: Jonathan Mostow Drehbuch: John D. Brancato, Michael Ferris Kamera: Don Burgess Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16