RTL TVI 21:00 bis 22:45 Sonstiges Camping Paradis Le séminaire F 2015 Stereo Directeur adjoint d'une boîte produisant des jeux de plage, Martin Dumont débarque au Camping Paradis avec son équipe de commerciaux pour un séminaire d'entreprise. A peine arrivé, il est accueilli par une ex, Delphine, qui lui annonce de but en blanc qu'elle est chargée de faire une évaluation masquée de son personnel en vue d'un licenciement économique dans son service ! Pour Martin, c'est la consternation... Par ailleurs, Amandine tente de gérer l'arrivée de sa soeur aînée, avec laquelle elle n'a guère d'atomes crochus... Mais malgré ses grands airs, Anne-Sophie, en pleine séparation, est abattue... Schauspieler: Laurent Ournac (Tom Delormes) Thierry Heckendorn (André) Patrick Guérineau (Xavier) Géraldine Lapalus (Amandine) Aurélie Konaté (Aurélie) Kamel Belghazi (Martin) Anne-Charlotte Pontabry (Anne-Sophie) Originaltitel: Camping Paradis Regie: Philippe Proteau Drehbuch: Nicolas Douay, Franz-Rudolf Lang