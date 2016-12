RTL TVI 17:50 bis 19:00 Sonstiges Nouveau look pour une nouvelle vie Catherine et Boris Stereo Merken Conseillère en image, Cristina Cordula s'est engagée à relooker une mère de famille célibataire trop masculine et un trentenaire au style vestimentaire très particulier... L'un et l'autre ont grand besoin des conseils en stylisme de Cristina et de son regard avisé pour se sentir enfin bien dans leur peau... Catherine, 47 ans, est une femme peu ordinaire qui a toujours exercé des métiers d'homme. Et le moins qu'on puisse dire est que cet univers masculin n'a pas fait de cette maman de 4 enfants un modèle de féminité ! Sweat shirts, baggys, treillis et rangers composent l'essentiel de sa garde-robe... Mais aujourd'hui, il lui faudrait la changer intégralement pour lui permettre de réaliser son nouveau projet professionnel : travailler dans l'esthétique ! Catherine a sollicité l'aide de Cristina. Notre relookeuse de choc va lui montrer que sous ses treillis se cache la féminité absolue ! Boris a 35 ans. Il collectionne les tee-shirts... et les déceptions amoureuses. Depuis l'âge de 15 ans, son look n'a pas évolué d'un pouce ! Il s'habille toute l'année comme s'il était en vacances : tee-shirt, chemisette, bermuda ou jean. L'éternel bon copain des filles aimerait pourtant bien devenir le petit ami potentiel... L'allure de vacancier, un rien déguingandée, de Boris mettra à l'épreuve Cristina mais la styliste a plus d'un tour dans son sac à main et mettra un point d'honneur à prouver à Boris qu'il peut avoir l'allure d'un véritable séducteur ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nouveau look pour une nouvelle vie