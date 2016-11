ProSieben 15:50 bis 18:00 Komödie Der perfekte Ex USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anna Faris - bekannt aus der Sitcom "Mom" - muss viele Frösche küssen, bis sie die große Liebe trifft ... Die unternehmungslustige Ally Darling lebt in Saus und Braus - auch was ihre Männerbekanntschaften betrifft, denn mittlerweile hatte sie bereits 20 Liebhaber. Nachdem sie in einem Magazin gelesen hat, dass Menschen, die 20 oder mehr Lover hatten, die Chance auf die wahre Liebe verpasst haben, macht sie sich unter ihren Verflossenen auf die Suche nach Mr. Right. Ally ist in Beziehungsfragen offenbar kein Glückskind. Obwohl sie sich mit den Männern wirklich Mühe gibt, hat die Mittzwanzigerin schon etwas die Übersicht über ihre Ex-Liebhaber verloren. Als sie dann noch in einer Zeitschrift liest, dass man mit mehr als 20 Sex-Partnern kaum noch eine Chance auf die große Liebe hat, reagiert sie vollkommen panisch: Um die Zahl nicht noch weiter unnötig zu erhöhen, will sie lieber noch einmal ihre Verflossenen auf ihre Heiratstauglichkeit abklopfen. Hilfe bekommt Ally dabei von ihrem attraktiven Nachbarn Colin. Der scheint allerdings selber Gefühle für sie zu entwickeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Faris (Ally Darling) Chris Evans (Colin Shea) Ari Graynor (Daisy Darling) Blythe Danner (Ava Darling) Ed Begley jr. (Mr. Darling) Heather Burns (Eileen) Eliza Coupe (Sheila) Originaltitel: What's Your Number? Regie: Mark Mylod Drehbuch: Gabrielle Allan, Jennifer Crittenden Kamera: J. Michael Muro Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 12