ProSieben 14:00 bis 15:50 Komödie Einfach zu haben USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV

Weil sie am Wochenende keine Lust auf einen Campingausflug mit der Hippie-Familie ihrer besten Freundin Rhiannon hat, erfindet die unauffällige Schülerin Olive kurzerhand ein Date mit einem imaginären College-Freund. Doch damit bringt sie einen folgenschweren Stein ins Rollen: Denn als sie ihre Freundin später auf der Schultoilette eindringlich nach expliziten Details ausquetscht, gibt sie schließlich entnervt vor, dass sie bei dem angeblichen Date ihre Unschuld verloren hätte. Dummerweise hört ihre religiös-intolerante Mitschülerin Marianne mit - und so verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in der High School. Nachdem Olive anfangs nicht weiß, wie sie mit ihrem "geschädigten" Ruf umgehen soll, findet sie einen Dreh, Gewinn für sich und andere aus ihrem Dasein als "leichtes Mädchen" zu schlagen. Allerdings unterschätzt Olive die Eigendynamik ihrer vorgeblich anrüchigen Situation gewaltig ...

Schauspieler: Emma Stone (Olive Penderghast) Penn Badgley (Todd) Amanda Bynes (Marianne Bryant) Thomas Haden Church (Mr. Griffith) Patricia Clarkson (Rosemary Penderghast) Lisa Kudrow (Mrs. Griffith) Malcolm McDowell (Direktor Gibbons) Originaltitel: Easy A Regie: Will Gluck Drehbuch: Bert V. Royal Kamera: Michael Grady Musik: Brad Segal Altersempfehlung: ab 12