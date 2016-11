ProSieben 15:55 bis 18:00 Musikfilm Step Up 3 - Make Your Move USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gigantisches Tanzabenteuer: Der Streetdancer Luke und seine "House of Pirates" wollen am World Jam-Wettbewerb teilnehmen, bei dem die besten Tanzcrews der Welt gegeneinander antreten. Für die Piraten ist es eine große Herausforderung, schließlich müssen sie dort ihre Erzrivalen vom "House of Samurai" besiegen. Kurzerhand macht sich Luke auf die Suche nach neuen Talenten. Bald gehören Natalie und Moose auch zum Team. Doch Natalie hat ein Geheimnis, das alles zerstören könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rick Malambri (Luke) Adam G. Sevani (Moose) Sharni Vinson (Natalie) Alyson Stoner (Camille) Keith Stallworth (Jacob) Kendra Andrews (Anala) Stephen Boss (Jason) Originaltitel: Step Up 3D Regie: Jon M. Chu Drehbuch: Amy Andelson, Emily Meyer Kamera: Ken Seng Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 6