Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton prattica E: Elektronik - und ... (1) Auf der einen Seite Violine, Blockflöte oder Harfe, auf der anderen elektronische Klangerzeugung. Die von Daniel Mayer im Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten initiierte Reihe "prattica E" stellt in seinen Konzerten Ensembles bzw. Solistinnen und Solisten in den Mittelpunkt, die elektronische Mittel in ihre musikalische Auseinandersetzung miteinbeziehen. So sollen Initiativen von Ensembles der jüngeren Generation gefördert werden, die neue Technologien als besondere musikalische Herausforderung sehen. In zwei aufeinanderfolgenden Konzertabenden konnte man einen Eindruck davon gewinnen, wie Komponistinnen und Komponisten die Ausdruckmöglichkeiten von akustisch und elektronisch erzeugten Klängen zu nutzen wissen, um ein kompositorisches Konzept umzusetzen.