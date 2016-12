BBC Entertainment 01:55 bis 02:40 Sonstiges Spies of Warsaw USA, GB, PL 2013 Merken Poland, 1937. Jean-Francois Mercier works under the cover of darkness desperately trying to work out what the Nazi regime intends for Europe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Jean-François Mercier) Janet Montgomery (Anna Skarbek) Marcin Dorocinski (Antoni Pakulski) Marcin Walewski (Stefan) Miroslaw Zbrojewicz (Marek) Maciej Marczewski (Jozef) Anna Czartoryska (Cecylia) Originaltitel: Spies of Warsaw Regie: Coky Giedroy?, Coky Giedroyc, Weronika Migon, Kiaran Murray-Smith Drehbuch: Dick Clement, Alan Furst, Ian La Frenais Musik: Rob Lane

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 306 Min. Rocco und seine Brüder

Drama

ARTE 23:15 bis 02:10

Seit 171 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 106 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 91 Min.