BBC Entertainment 17:00 bis 17:30 Sonstiges Absolutely Fabulous Donkey GB 2001 Merken Eddy goes on a detox diet in a desperate attempt to lose weight, an old school friend picks Saffy up, and Patsy tries life without a fringe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) Jane Horrocks (Katy Grin) June Whitfield (Mother) Helen Lederer (Catriona) Harriet Thorpe (Fleur) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Bob Spiers Drehbuch: Jennifer Saunders, Dawn French Musik: Simon Brint