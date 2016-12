BBC Entertainment 13:40 bis 14:10 Sonstiges Absolutely Fabulous Paris GB 2001 Merken Patsy struggles to compete with the fresh-face models at a Parisian photo shoot, while Eddie tries to bond with Saffy. Guest starring Sacha Distel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) Jane Horrocks (Bubble) June Whitfield (Mother) Tilly Blackwood (Lady Candida De Denison-Bender) Dave Gorman (Rimmer) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Bob Spiers Drehbuch: Jennifer Saunders Musik: Simon Brint