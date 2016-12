BBC Entertainment 21:00 bis 21:50 Sonstiges By Any Means GB 2013 Merken Jack and the gang become embroiled in the intricate world of foreign affairs when a wealthy businessman seeks diplomatic immunity in the Colombian Embassy in London. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Bedella (Luis Velasquez) Honor Blackman (Celia Butler) Paul Blackwell (Prison officer) Warren Brown (Jack Quinn) Shelley Conn (Jessica Jones) Huw Higginson (DS Grant) Simon Hill (Police Officer) Originaltitel: By Any Means Regie: Charles Palmer Drehbuch: Richard Lazarus Musik: Samuel Sim