Österreich 1 00:05 bis 02:25 Sonstiges Camille Saint-Saëns: "Samson et Dalila" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marjana Lipovsek (Dalila), Carlo Cossutta (Samson), Alain Fondary (Oberpriester), Yves Bisson (Abimelech), Harald Stamm (Alter Hebräer), Chor der Volksoper Wien, Kammerchor Sofia, Bregenzer Festspielchor, Wiener Symphoniker, Sylvain Cambreling (Leitung)