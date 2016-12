Österreich 1 23:03 bis 23:08 Sonstiges Schon gehört? Die Ö1 Club-Sendung. Aktuelle Veranstaltungen und Angebote der Ö1 Kulturpartner Buchpräsentation Claus Peymann an der Burg / "Film-Stills" in der Wiener Albertina / Silvesterkonzert der Camerata Salzburg Merken Buchpräsentation Claus Peymann an der Burg / "Film-Stills" in der Wiener Albertina / Silvesterkonzert der Camerata Salzburg In Google-Kalender eintragen