Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage "Kompost 3" mit Mira Lu Kovacs im September 2016 im Wiener Konzerthaus Merken Das 2009 in Wien gegründete Quartett "Kompost 3" zählt längst zu den internationalen Aushängeschildern des jungen österreichischen Jazz. Soli spielen hier eine untergeordnete Rolle, im Zentrum der komplexen elektronisch-akustischen Soundscapes steht der zwischen Drone und Groove mannigfaltige Aggregatzustände durchlaufende Ensembleklang. Am 19. September 2016 gesellte sich zu Martin Eberle (Trompete), Benny Omerzell (Keyboards), Manu Mayr (Bass) und Lukas König (Schlagzeug) die im Trio "Schmieds Puls" bekannt gewordene Sängerin Mira Lu Kovacs, deren glockenklare Vokalisen mitunter skizzenhafte Songstrukturen andeuteten, sich aber immer wieder auch als instrumentale Farbe mit dem Ensemblesound verwob. Andreas Felber präsentiert das vielumjubelte Konzert, das im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses aufgenommen wurde. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber