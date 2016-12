Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Mein RSO Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien reist durch Europa (3). Ungarn Merken <bk>György Ligeti: Lontano - für großes Orchester (Leitung: Susanna Mälkki) (Aufgenommen am 5. November 2012 im Großen Konzerthaussaal in Wien im Rahmen von "Wien Modern 2012")<ek><bk>Béla Bartók: Konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester Sz 115 (Leitung: Pascal Rophé; Johanna Gröbner und Veronika Trisko, Klavier; Josef Gumpinger und Gerhard Windbacher, Schlagzeug) (Aufgenommen am 22. Oktober 2009 im Großen Musikvereinssaal in Wien)<ek><bk>Zoltán Kodály: Háry János - Suite op. 15a nach dem gleichnamigen Singspiel (Leitung: Péter Eötvös) (Aufgenommen am 9. Juni 2011 im Großen Konzerthaussaal in Wien) In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel