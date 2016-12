Österreich 1 22:30 bis 23:00 Sonstiges matrix computer & neue medien Virale Wunderwaffe? Big Data und Trumps Wahlsieg / Computer-Kinder-Spiele. Eine Handlungsanleitung Merken 1. Ein Artikel hat diese Woche im Netz für viel Diskussion gesorgt: Unter dem Titel "Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt" veröffentlicht die Schweizer Zeitschrift "dasmagazin.ch" eine reißerische Geschichte über die britische Datenfirma "Cambridge Analytica", die dank Big Data-Analysen und einer gezielten Marketing-Kampagne auf Facebook maßgeblich am Wahlsieg des Republikaners Donald Trump beteiligt gewesen sein soll. "Cambridge Analytica" soll demnach detaillierte Persönlichkeitsprofile von rund 220 Millionen US-Bürgerinnen und Bürger erstellt und ausgewertet haben, um ihnen so gezielte Wahlwerbung auf Facebook zuspielen zu können. Julia Gindl hat sich für "matrix" den viel geteilten und auch viel kritisierten Artikel angeschaut und sich mit Big Data Analysen, Micro-Targeting und dem US-Wahlkampf im Internet beschäftigt. 2. Wunschbriefe an das Christkind sind auch heutzutage ohne Bauklötze, Spielzeugautos, Puppen oder Bastelsets undenkbar. Daneben findet sich zunehmend auch Elektronik, vom angesagten Smartphone über das eigene Tablet bis hin zur Konsole und Computerspielen, auf der Wunschliste, Tendenz steigend. Im Jahr 2004 war elektronisches Spielzeug für jedes vierte Kind zwischen 6 und 8 Jahren interessant, 2007 führte Unterhaltungselektronik bereits bei jedem zweiten Kind die Wunschliste an. Welche Spiele für den Sprössling tatsächlich geeignet sind, ist nach wie vor eine große Herausforderung für Eltern. Abgesehen vom Spaß: nicht jedes Spiel ist gut, bloß weil ein Lerneffekt versprochen wird. Sarah Kriesche mit Hilfestellungen. In Google-Kalender eintragen