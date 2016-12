Österreich 1 19:30 bis 21:30 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Dolby Digital Merken <bk>Charles Ives: The Unanswered Question (Two Contemplations Nr. 1)<ek><bk>Karl Schiske: Sinfonie Nr. 5 "auf B" op. 50<ek><bk>Olga Neuwirth: Trurliade - Zone Zero. Konzert für Schlagwerk-Solo und Orchester (Österreichische Erstaufführung; Kompositionsauftrag Roche Commissions)<ek><bk>James Clarke: Untitled No. 8 für Klavier und Orchester (2016; Uraufführung; Kompositionsauftrag von Wien Modern)<ek><bk>Maurice Ravel: La Valse. Poème chorégraphique (Nicolas Hodges, Klavier; Victor Hanna, Schlagwerk; Wiener Symphoniker, Leitung: Ludovic Morlot) In Google-Kalender eintragen Moderation: Ursula Strubinsky