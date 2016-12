Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Ex libris Bücher, Menschen, Themen Von Netzen und Werken / Gerhard Falkner: "Apollokalypse", Roman, Berlin Verlag / Kathrin Röggla: "Nachtsendung", S. Fischer Verlag / Wolfgang Straub: "Die Netzwerke des Hans Weigel", Sonderzahl Verlag. Gespräch mit dem Autor / Peter Henisch: "Suchbild mit Katze", Roman, Deuticke Verlag / Der lyrische Salon / Marie-Thérèse Kerschbaumer: "Chaos und Anfang". Ein Poem, Wieser Verlag / Was ich lese. Eine Lektüreempfehlung Merken Von Netzen und Werken / Gerhard Falkner: "Apollokalypse", Roman, Berlin Verlag / Kathrin Röggla: "Nachtsendung", S. Fischer Verlag / Wolfgang Straub: "Die Netzwerke des Hans Weigel", Sonderzahl Verlag. Gespräch mit dem Autor / Peter Henisch: "Suchbild mit Katze", Roman, Deuticke Verlag / Der lyrische Salon / Marie-Thérèse Kerschbaumer: "Chaos und Anfang". Ein Poem, Wieser Verlag / Was ich lese. Eine Lektüreempfehlung In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Zimmermann