Das Ö1 Weihnachts-Quiz für "Licht ins Dunkel" Live "Was mir am Studium der Mathematik gefallen hat, war das Rätselraten", gesteht der Krimi-Autor Thomas Raab, der als ehemaliger Gymnasial-Lehrer ein geradezu idealer Quiz-Kandidat ist. In seinen Kult-Krimis, die mit Robert Palfrader verfilmt worden sind, lässt er den schrägen Restaurator Willibald Adrian Metzger ermitteln. In der Weihnachtsausgabe vom Ö1 Quiz wird Thomas Raab selber versuchen, Lösungen zu finden. Dabei unterstützen ihn Franz Viehböck, der erste und bisher einzige Österreicher, der im Weltraum war, die Schauspielerin Martina Ebm, die mit ihren Filmrollen und auf der Bühne des Theaters in der Josefstadt Erfolge feiert, und der Kabarettist Martin Puntigam, der als Zeremonienmeister der "Science Busters" heuer bereits mit dem "Deutschen Kleinkunstpreis" ausgezeichnet worden ist. Denn im schon traditionellen Promi-Quiz für "Licht ins Dunkel" wird jede richtig beantwortete Frage mit einem Geldbetrag honoriert, der dem diesjährigen Ö1 Hilfsprojekt zugute kommt. Ernst Molden und Walther Soyka gestalten mit ihren berührenden Songs über "es lem" (Das Leben) oder die Dankbarkeit das vorweihnachtlich gefärbte, musikalische Rahmenprogramm. Moderation: Doris Glaser, Bernhard Fellinger Gäste: Gäste: Martina Ebm (Schauspielerin), Thomas Raab (Bestsellerautor), Franz Viehböck ("Austronaut"), Martin Puntigam ("Science-Buster")