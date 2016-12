Österreich 1 10:05 bis 11:00 Sonstiges Ambiente Reisen mit Ö1 Das Theodor Storm in Husum / Anne Hathaways Cottage & Gardens / Das Prag des Václav Havel Merken Unterwegs im Schimmelreiterland - Hoch im Norden Deutschlands ist ein Dichter-Haus erhalten geblieben: Das Storm-Haus, Wasserreihe 31, in Husum. Dicht am Hafen verläuft die enge Straße, die sogenannte "Wasserreihe". In einem schmucklosen Haus mit einem Garten mit Kastanienbäumen und Bretterzaun lebte der Amtsrichter Theodor Storm von 1866 bis 1880. Ein altes Husumer Kaufmannshaus aus dem Jahre 1730 mit 14 Zimmern. Das Treppenhaus, die Flure, Decken und Türen sind original erhalten. Hier schrieb Theodor Storm viele Novellen. Gestaltung: Ursula Burkert In Google-Kalender eintragen