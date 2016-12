Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Fünf Millionen Pesos: Lena Mentschel Merken "In My Little Garden" heißt die aktuelle CD von Lena Mentschel. Und in diesem floralen Rückzugsort erzählt die aus dem bayerischen Rosenheim stammende, seit 2006 in Graz lebende Sängerin sehr persönliche Geschichten - über das Älterwerden, über die Suche nach dem Selbst, über die unterschiedlichen Stadien zwischenmenschlicher Nähe und Distanz sowie über das Heim- und Ankommen. Das tut Mentschel mit aparter, facettenreicher Stimme und einem am Pop geschulten Sinn für Melodie. Substanzvolle Texte, sinnlich verpackt! Ines Reiger spricht mit Lena Mentschel über ihre Musik, ihren Werdegang, ihre Pläne und präsentiert die Aufzeichnung des Konzerts, das die Sängerin am 25. November 2016 mit ihrem Quartett im Rahmen der Reihe "5 Millionen Pesos" im Wiener RadioCafe gab. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Reiger